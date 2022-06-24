МО России: жёсткая посадка Ил-76 в Рязани произошла из-за неисправного двигателя

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В Минобороны России рассказали о причине жёсткой посадки транспортного самолёта Ил-76 в Рязани. Ею стала неисправность двигателя.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

«В ходе проведения учебно-тренировочного полёта без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт», — заявили в ведомстве.

Самолёт рухнул в Рязани утром 24 июня.

Четверо пострадавших в результате крушения транспортного самолёта Ил-76 утром 24 июня в Рязани госпитализированы. Информация о погибших уточняется.

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