МО России: жёсткая посадка Ил-76 в Рязани произошла из-за неисправного двигателя
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
«В ходе проведения учебно-тренировочного полёта без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт», — заявили в ведомстве.
Самолёт рухнул в Рязани утром 24 июня.
Четверо пострадавших в результате крушения транспортного самолёта Ил-76 утром 24 июня в Рязани госпитализированы. Информация о погибших уточняется.