ТАСС: количество госпитализированных после крушения Ил-76 в Рязани увеличилось до четырёх
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Рязанскую городскую клиническую больницу.
Один из находившихся на борту людей доставлен в городскую больницу, ещё трое — в Рязанскую областную больницу.
«Один человек в стабильно тяжёлом состоянии. Его подняли в реанимацию, минуя приемный покой», — цитирует собеседника агентство.
Ранее сообщалось о том, что пожар, произошедший на борту транспортного самолёта Ил-76 после его крушения в Рязани полностью потушен.
Самолёт рухнул в Рязани утром 24 июня.