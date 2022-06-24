ТАСС: количество госпитализированных после крушения Ил-76 в Рязани увеличилось до четырёх

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Количество госпитализированных в результате крушения транспортного самолёта Ил-76 утром 24 июня в Рязани увеличилось до четырёх.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Рязанскую городскую клиническую больницу.

Один из находившихся на борту людей доставлен в городскую больницу, ещё трое — в Рязанскую областную больницу. 

«Один человек в стабильно тяжёлом состоянии. Его подняли в реанимацию, минуя приемный покой», — цитирует собеседника агентство.

Ранее сообщалось о том, что пожар, произошедший на борту транспортного самолёта Ил-76 после его крушения в Рязани полностью потушен.

Самолёт рухнул в Рязани утром 24 июня.

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