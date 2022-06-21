«Укреплять и развивать вооружённые силы»: Путин сообщил о постановке комплекса «Сармат» на боевое дежурство в конце года

Первый комплекс межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце 2022 года, сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, в войска также начали поступать не имеющие аналогов в мире комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500. Путин подчеркнул, что Россия будет укреплять и развивать вооружённые силы с учётом потенциальных военных угроз и рисков. Среди приоритетных направлений он выделил оснащение войск новыми системами вооружения, которые будут определять боеспособность армии и флота в ближайшие годы.

Первый комплекс межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце 2022 года, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.

«Проведено успешное испытание тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство», — рассказал глава государства.

По его словам, в войска также начали поступать не имеющие аналогов в мире комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500. Путин подчеркнул, что Россия будет укреплять и развивать вооружённые силы с учётом потенциальных военных угроз и рисков. Среди приоритетных направлений он выделил оснащение войск новыми системами вооружения, которые будут определять боеспособность армии и флота в ближайшие годы.

«Предстоит шире, гораздо шире применять робототехнику, новейшие средства управления и разведки, беспилотные летательные аппараты, активно развивать системы вооружения, основанные на новых физических принципах. Имею в виду лазерное, электромагнитное и другое оружие», — рассказал Путин.

В обращении к выпускниками военных вузов президент подчеркнул, что нынешние офицеры и солдаты России — наследники поколения победителей и они самоотверженно сражаются за Родину, ведут борьбу с международными террористами в Сирии, защищают Донбасс от неонацистов и отстаивают мир и безопасность для россиян.

«Мы гордимся, что в ходе специальной военной операции наши бойцы действуют мужественно, профессионально, как настоящие герои. Российские воины разных национальностей сражаются плечом к плечу. В этом единении, вере в правоту своего дела, в той огромной, поистине народной поддержке, которую чувствуют наши воины, — великая, несокрушимая мощь России», — заявил Путин.

РИА Новости

© Михаил Метцель

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT отметил уникальность ракеты «Сармат», уточнив, что она может нести от десяти до 16 боеголовок различной мощности, в том числе несколько гиперзвуковых блоков «Авангард». По словам эксперта, «Сармат» может лететь к цели даже через Южный полюс.

«Она стартует очень быстро, и её нельзя засечь и поразить во время старта. А дальше её засечь невозможно, она летит на огромной скорости, и каждый её боевой блок имеет индивидуальную траекторию», — пояснил он.

Литовкин уточнил, что ракета предназначена в первую очередь для сдерживания противника.

«Одной такой ракетой можно уничтожить полконтинента. Вероятный противник должен понимать, что с Россией шутки плохи», — заключил собеседник RT.

Напомним, 20 апреля в Минобороны сообщили, что на космодроме Плесецк из шахтной установки был проведён первый пуск «Сармата».

«Задачи пуска выполнены в полном объёме. Подтверждены расчётные характеристики на всех этапах её полёта», — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин, поздравляя военных с успешным запуском, сказал, что это «большое, знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружения российской армии».

Ракета была разработана в Государственном ракетном центре имени В.П. Макеева для замены советской межконтинентальной ракеты Р-36М2 «Воевода».

В конце мая командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев отмечал, что у данного стратегического ракетного комплекса отсутствуют аналоги в мире.

Он также сообщал, что разгон «Сармата» в 1,5 раза короче, чем у «Воеводы», и уточнил, что чем короче активный участок траектории, тем лучше защищённость ракетного комплекса.

В свою очередь, замкомандующего РВСН Сергей Пороскун рассказал, что «Сармат» будет стоять на вооружении российских стратегических сил ближайшие 50 лет благодаря заложенным тактико-техническим характеристикам.

«Данная ракета изготовлена только на комплектующих элементах российского производства, большая надёжность заложена в данный ракетный комплекс. Вот это даёт основания так рассуждать», — сообщил он.

Пороскун добавил, что в течение ближайших 50 лет «Сармат» станет самой мощной ракетой в ядерном щите России благодаря заложенным в неё передовым технологическим решениям.

Впервые о существовании этого оружия сообщил президент России в ходе обращения к Федеральному собранию в 2018 году. По словам Владимира Путина, создание этих образцов вооружения стало ответом на односторонний выход Соединённых Штатов из Договора об ограничении систем противоракетной обороны в конце 2001 года.