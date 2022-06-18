«Надо подумать, как выстраивать систему»: Путин заявил о необходимости улучшения оплаты труда медиков

Владимир Путин заявил о необходимости улучшить систему оплаты труда медицинских работников. Президент высказался на этот счёт в ходе церемонии открытия объектов системы здравоохранения в российских регионах, которая прошла по видеосвязи в преддверии Дня медработника в России. Глава государства подчеркнул, что развитие системы здравоохранения является одним из ключевых направлений деятельности государства.

Владимир Путин заявил о необходимости продумать модернизацию системы оплаты труда медицинских работников. Об этом президент высказался в ходе церемонии открытия объектов системы здравоохранения в российских регионах, которая прошла в режиме видеосвязи в преддверии Дня медицинского работника.

Во время видеоконференции президент поинтересовался уровнем дохода сотрудницы фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в Свердловской области. Женщина заявила, что проработала в ФАПе более 30 лет, сейчас её зарплата составляет около 30 тыс. рублей в месяц. Путин своим ответом дал понять, что считает эту сумму небольшой с учётом более чем 30-летнего стажа работы.

«Надо подумать, как выстраивать систему оплаты труда в отрасли в целом. Мы с Татьяной Алексеевной (Голиковой. — RT) уже много раз на этот счёт говорили. Надо подходить к этому очень аккуратно, внимательно, но её нужно выстраивать соответствующим образом», — сказал Путин.

В рамках церемонии освещалось открытие таких учреждений, как онкологические диспансеры в Улан-Удэ и Волгограде, инфекционные больницы в Белгороде и Оренбурге, корпус медицинской реабилитации Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах. Кроме того, состоялось открытие поликлиники в Новосибирске, двух поликлиник после капитального ремонта в Санкт-Петербурге и Ярославле, а также 11 новых фельдшерско-акушерских пунктов в Свердловской и Челябинской областях.

Во вступительном слове глава государства поблагодарил медиков за их труд.

«Хочу выразить искреннюю благодарность всему медицинскому сообществу в России за доблестный, самоотверженный труд, за верность лучшим традициям многих поколений наших врачей, фельдшеров, сестёр милосердия, за то, что вы с огромным внутренним достоинством исполняете свою миссию», — сказал Путин.

В ходе беседы президент выразил уверенность, что расходы на развитие здравоохранения в РФ будут расти. По его словам, прогресс в этой сфере является одним из ключевых, фундаментальных направлений деятельности для российских властей на всех уровнях.

«Это и высокотехнологичные федеральные центры, и ФАПы — мы видели сегодня открытие этих учреждений. За последние годы мы постоянно увеличиваем объём финансирования на эти цели. И он будет увеличиваться в ближайшее время, в ближайшие годы», — сказал Путин.

Президент упомянул о широких возможностях российской промышленности. Он заявил, что в системе оборонно-промышленного комплекса поднят вопрос о конверсии производства на выпуск гражданской техники.

Глава государства выразил уверенность, что российские власти будут и дальше работать для того, чтобы граждане получали достойную медицинскую помощь.

«Это важно и для сохранения здоровья, и для будущего нации, её приумножения и увеличения возраста жизни, для будущих поколений, для детей. Здесь, куда ни посмотри, нет ничего, что является второстепенным», — сказал он.

Президент подчеркнул, что качество и доступность медпомощи в стране должны повышаться.

«Мы постоянно наращиваем потенциал медицинских учреждений, поддерживаем наших учёных, лучшие научно-практические центры, промышленность в создании передовых технологий диагностики и лечения, современной медицинской техники и оборудования», — сказал Путин.

По его словам, задача властей — сделать так, чтобы граждане страны увидели изменения к лучшему в сфере здравоохранения. Как отметил президент, особенно это касается жителей малых городов и посёлков, людей старшего поколения, семей с детьми. В их случае, продолжил глава государства, важен вопрос первичного звена здравоохранения.

Как признал президент, нагрузка на сотрудников поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов очень велика.

«Так, как и ответственность. Ведь именно вы ближе всего к людям, к вам они обращаются прежде всего, от вас зависит постановка диагноза и дальнейшее лечение, значение вашей работы действительно невозможно переоценить», — сказал он.

Мурашко — о реализации задач по модернизации первичного звена здравоохранения

В ходе встречи выступил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он рассказал, что в рамках проекта модернизации первичного звена здравоохранения с 2021 года введены более 800 объектов.

«Уже сегодня, начиная с 2021 года, созданы и введены в эксплуатацию 854 новых объекта и отремонтированы, капитальные ремонты проведены более чем в 1100 объектах медицинской инфраструктуры», — сказал министр.

Он также отметил, что активно ведётся обновление медицинского оборудования: за упомянутый им период поставлено 38 тыс. единиц.

«Это на 40% больше, чем мы изначально планировали — идём с опережением графика», — сказал он.