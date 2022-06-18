Путин: в регионах нужно улучшать систему оплаты труда медицинских работников

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В регионах России нужно улучшать систему оплаты труда медицинских работников, заявил глава государства Владимир Путин на церемонии открытия по видеосвязи региональных медцентров.
Путин: в регионах нужно улучшать систему оплаты труда медицинских работников
  • РИА Новости

«Надо подумать, как выстраивать систему оплаты труда в отрасли в целом. Мы с Татьяной Алексеевной (Голиковой. — RT) уже много раз на этот счёт говорили. Надо подходить к этому очень аккуратно, внимательно, но я думаю, что нужно выстраивать соответствующим образом», — сказал президент, слова которого приводит ТАСС.

Во время церемонии открытия фельдшерско-акушерского пункта в посёлке Половинный Свердловской области Путин пообщался с его сотрудницей Валентиной Синичкиной.

Она рассказала, что работает в пункте посёлка 33 года. Путин поинтересовался зарплатой медработника, она ответила, что получает около 30 тыс. в месяц. Как отметил глава государства, за такой срок работы это скромный доход, пишет агентство.

Президент также выразил благодарность военным медикам за спасение жизней участников специальной военной операции.

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