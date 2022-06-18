Путин выразил благодарность военным медикам за спасение жизней участников спецоперации

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Президент России Владимир Путин выразил благодарность военным медикам за спасение жизней участников специальной военной операции. Об этом он сказал по видеосвязи в ходе церемонии открытия медицинских центров в регионах России.
Путин выразил благодарность военным медикам за спасение жизней участников спецоперации
  • РИА Новости

«Хочу особо обратиться к военным врачам, фельдшерам, медсёстрам, младшему медицинскому персоналу... которые порой, жертвуя собой, оказывают медицинскую помощь под обстрелами, на передовой. Низкий поклон вам за спасённые жизни наших боевых товарищей, которые принимают участие в специальной военной операции», — заявил он.

Путин также поздравил российских медиков с наступающим профессиональным праздником.

Ранее глава краевого Минздрава Владимир Колесников заявил, что медики из Ставропольского края приступили к работе в медучреждениях Антрацитовского района Луганской Народной Республики.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко ранее сообщил, что Россия поставила более 5 тыс. т медикаментов в ДНР и ЛНР за последние годы. 

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