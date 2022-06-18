Путин выразил благодарность военным медикам за спасение жизней участников спецоперации

Президент России Владимир Путин выразил благодарность военным медикам за спасение жизней участников специальной военной операции. Об этом он сказал по видеосвязи в ходе церемонии открытия медицинских центров в регионах России.

«Хочу особо обратиться к военным врачам, фельдшерам, медсёстрам, младшему медицинскому персоналу... которые порой, жертвуя собой, оказывают медицинскую помощь под обстрелами, на передовой. Низкий поклон вам за спасённые жизни наших боевых товарищей, которые принимают участие в специальной военной операции», — заявил он.

Путин также поздравил российских медиков с наступающим профессиональным праздником.

Ранее глава краевого Минздрава Владимир Колесников заявил, что медики из Ставропольского края приступили к работе в медучреждениях Антрацитовского района Луганской Народной Республики.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко ранее сообщил, что Россия поставила более 5 тыс. т медикаментов в ДНР и ЛНР за последние годы.