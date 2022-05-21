Мурашко: за последние годы Россия поставила в Донбасс более 5 тысяч тонн медикаментов

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Россия поставила более 5 тыс. т медикаментов в ДНР и ЛНР за последние годы. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Мурашко: за последние годы Россия поставила в Донбасс более 5 тысяч тонн медикаментов
  • РИА Новости

«ЛНР и ДНР в общей сложности мы поставили уже более 5 тыс. т медикаментов за последние годы», — цитирует Мурашко РИА Новости.

Он отметил, что российские специалисты проводят телемедицинские консультации, принимают тяжёлых пациентов, включая детей.

Ранее стало известно, что в московских клиниках проходят лечение 12 детей из ЛНР, ДНР и с Украины с онкологическими заболеваниями.

Кроме того, в Москве проходят лечение 20 детей из ЛНР, ДНР и с Украины с диагностированными минно-взрывными травмами.

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