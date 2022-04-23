В Москве проходят лечение 12 детей с онкологией из ДНР, ЛНР и с Украины

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В московских клиниках проходят лечение 12 детей из ЛНР, ДНР и с Украины с онкологическими заболеваниями, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
В Москве проходят лечение 12 детей с онкологией из ДНР, ЛНР и с Украины
  • РИА Новости

«Сегодня дети из Донецка, Луганска, восточных областей получают помощь в том числе и в онкологических клиниках, 12 пациентов находятся на лечении со злокачественными новообразованиями», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, российские медики оказывают помощь детям Донбасса и Украины по разным направлениям — ещё четыре ребёнка лечатся в эндокринологических центрах с сахарным диабетом.

Кроме того, в Москве проходят лечение 20 детей из ЛНР, ДНР и с Украины с диагностированными минно-взрывными травмами.

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