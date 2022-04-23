Мурашко: 20 детей с минно-взрывными травмами из ЛНР, ДНР и с Украины лечатся в Москве

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В Москве проходят лечение 20 детей из ЛНР, ДНР и с Украины с диагностированными минно-взрывными травмами, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Мурашко: 20 детей с минно-взрывными травмами из ЛНР, ДНР и с Украины лечатся в Москве
  • globallookpress.com

«Сегодня в Москву мы эвакуировали 20 детей, это наиболее тяжёлые дети, остальные получили помощь в Белгородской, Ростовской областях», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, часть юных пациентов находится в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, часть — в Российской детской клинической больнице. Вся медпомощь оказывается детям бесплатно.

В границах Донецкой Народной Республики до начала российской военной спецоперации на Украине с 17 февраля ранения различной степени тяжести получили 323 мирных жителя, среди которых 26 детей.

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