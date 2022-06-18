Путин: планы по развитию медицины реализуются в России в полной мере

Российские власти продолжают в полной мере реализовывать планы, связанные с развитием здравоохранения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия медцентров в регионах, в которой он принял участие по видеосвязи.

«Несмотря на текущие сложности, в полном объёме реализуем планы по строительству, ремонту и оснащению больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов», — цитирует ТАСС российского лидера.

Путин также рассказал, что врачи, фельдшеры и медсёстры будут обеспечены в полной мере санитарным транспортом и передвижными медицинскими комплексами.

Глава России подчеркнул, что строительство и оснащение новых медицинских учреждений являются частью масштабной работы.

«Медицинскую помощь здесь будут получать десятки тысяч граждан. Особо отмечу, что существенно возрастут возможности для оказания специализированной и высокотехнологичной помощи», — добавил президент, говоря об открывающихся в субботу центрах.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что все проекты, направленные на повышение качества и доступности медицинской помощи в стране, будут завершены по плану.

Также глава российского Минздрава сообщил, что уровень удовлетворённости населения медицинской помощью в России вырос и достиг одного из максимальных показателей.