Путин: планы по развитию медицины реализуются в России в полной мере

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Российские власти продолжают в полной мере реализовывать планы, связанные с развитием здравоохранения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия медцентров в регионах, в которой он принял участие по видеосвязи.
Путин: планы по развитию медицины реализуются в России в полной мере
  • РИА Новости

«Несмотря на текущие сложности, в полном объёме реализуем планы по строительству, ремонту и оснащению больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов», — цитирует ТАСС российского лидера.

Путин также рассказал, что врачи, фельдшеры и медсёстры будут обеспечены в полной мере санитарным транспортом и передвижными медицинскими комплексами.

Глава России подчеркнул, что строительство и оснащение новых медицинских учреждений являются частью масштабной работы.

«Медицинскую помощь здесь будут получать десятки тысяч граждан. Особо отмечу, что существенно возрастут возможности для оказания специализированной и высокотехнологичной помощи», — добавил президент, говоря об открывающихся в субботу центрах.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что все проекты, направленные на повышение качества и доступности медицинской помощи в стране, будут завершены по плану.

Также глава российского Минздрава сообщил, что уровень удовлетворённости населения медицинской помощью в России вырос и достиг одного из максимальных показателей.

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