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Спрос на облигации Совкомбанк Факторинг в четыре раза превысил предложение

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Спрос институциональных и частных инвесторов на дебютный выпуск облигаций Совкомбанк Факторинг оказался в четыре раза выше предложения. Как полагают в компании, это может говорить о значительном потенциале её ценных бумаг.
Спрос на облигации Совкомбанк Факторинг в четыре раза превысил предложение
  • © Пресс-служба ПАО «Совкомбанк»

25 января Совкомбанк Факторинг открыл книгу заявок для размещения облигаций на 500 млн рублей. При этом общий объём поступивших предложений от институциональных и частных инвесторов по своей сумме оказался в четыре раза выше, заявили в пресс-службе компании.

«Учитывая, что выпуск носил дебютный характер с целью оценки потенциала эмитента как публичного заёмщика, возможность увеличения объёма облигационного займа компанией не рассматривалась. При определении аллокаций приоритет отдавался заявкам тех инвесторов, которые изъявили желание участия в выпуске на этапе премаркетинга», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, как отметили в организации, высокий интерес участников рынка к запланированному размещению облигаций свидетельствует о «значительном потенциале» инструментов фондирования Группы Совкомбанк. В этой связи компания собирается рассмотреть возможность нового размещения ценных бумаг в ближайшее время.

В пресс-службе также уточнили, что номинальная стоимость облигации — 1 тыс. рублей, срок обращения — пять лет, оферта — полтора года, а купонный период — 91 день. При этом ставка купона установлена на уровне 16%, а цена размещения составляет 100% от номинальной стоимости.

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