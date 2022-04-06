В Москве днём 6 апреля ожидается до +6 °C

Температура воздуха в столице днём в среду, 6 апреля, составит до +6 °C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ожидается облачная погода с дождём и мокрым снегом. Ветер южный, юго-западный, до 15 м/c. Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столице на следующей неделе.