В Москве днём 6 апреля ожидается до +6 °C

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Температура воздуха в столице днём в среду, 6 апреля, составит до +6 °C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ожидается облачная погода с дождём и мокрым снегом. 

Ветер южный, юго-западный, до 15 м/c.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столице на следующей неделе.

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