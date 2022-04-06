В Москве днём 6 апреля ожидается до +6 °C
Температура воздуха в столице днём в среду, 6 апреля, составит до +6 °C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Ожидается облачная погода с дождём и мокрым снегом.
Ветер южный, юго-западный, до 15 м/c.
Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столице на следующей неделе.
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