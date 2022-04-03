Синоптик Позднякова рассказала о существенной смене погоды в середине следующей недели

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столице на следующей неделе.

«Мы будем находиться в тыловой части циклона, который принёс нам снегопады. Это говорит о том, что ночи станут более холодными. Возможно, самой холодной станет ближайшая ночь на понедельник. Потому что в Москве температура может понизиться до -4...-6 °С. Для апреля это довольно низкая температура. В дневные часы завтра +1...+3 °С, облачно с прояснениями. Во вторник ночь будет чуть теплее, прогнозируется -2...-4 °С, а днём +2...+4 °С. То есть среднесуточная температура окажется около 0 °С, но это пока ниже климатической нормы где-то на 2—3 °С», — рассказала синоптик.

Она также сообщила, что в середине следующей недели произойдёт существенная смена характера погоды.

«На погоду начнёт оказывать влияние следующий циклон, он будет атлантического происхождения, и центр его будет проходить по северу Европейской России. Мы в большей степени будем находиться в южных и юго-западный потоках, которые будут приносить более тёплый воздух. В среду возможны небольшие осадки. Ночная температура — около +0 °С, а дневная +3...+5 °С. Практически такая же температура ожидается в четверг», — добавила Позднякова.

По её словам, в пятницу временами будет приниматься дождь, а ночная и дневная температуры будут положительными.

«В ночные часы +1...+6 °С, в дневные температура повысится до +10 °С. То есть мы ожидаем, что температура воздуха уже будет чуть выше климатической нормы», — заключила собеседница RT.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве за сутки выпало 50% месячной нормы осадков.