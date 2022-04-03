В Москве выпало 50% месячной нормы осадков за сутки

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве за сутки выпало 50% месячной нормы осадков.

«Циклон «Катарина» принёс в Центральную Россию снегопады, которые бывают в начале апреля всего один раз за полвека. Так, например, в Москве, на базовой метеостанции ВДНХ, за минувшие сутки выпало 20 мм осадков, а в центре города, на Балчуге, — 22 мм, что составляет 50% всей месячной нормы», — сказал он РИА Новости.

Синоптик уточнил, что вся норма апреля — 44 мм, при этом погоде в Москве не удалось побить предыдущий рекорд 1972 года, для его преодоления не хватило 1,5 мм.

«С отходом циклона в Волго-Вятский регион снегопады пойдут на убыль и прекратятся в Москве к 15:00, но выпадет уже не более 1-2 мм, после чего окончательно распогодится, но похолодает», — заключил Тишковец.

Ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил о потеплении в Москве с 6 апреля.