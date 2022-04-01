Синоптик Варакин рассказал о потеплении в Москве с 6 апреля

Короткая ссылка
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил о потеплении в Москве с 6 апреля.
Синоптик Варакин рассказал о потеплении в Москве с 6 апреля
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Начиная уже с 6—7 апреля будут устойчивыми положительные температуры не только в дневные часы, но и в ночные. Мы не исключаем кратковременных заморозков, но в целом уже в День космонавтики температура будет выше 10 °С», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

Варакин также отметил, что в середине апреля температура воздуха в Подмосковье может составлять до +10...+15 °С.

Ранее URA.RU сообщило, что в Ямало-Ненецком автономном округе в выходные, 2—3 апреля, столбик термометра ночью может опуститься до -19 °С.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить