Синоптик Варакин рассказал о потеплении в Москве с 6 апреля
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«Начиная уже с 6—7 апреля будут устойчивыми положительные температуры не только в дневные часы, но и в ночные. Мы не исключаем кратковременных заморозков, но в целом уже в День космонавтики температура будет выше 10 °С», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.
Варакин также отметил, что в середине апреля температура воздуха в Подмосковье может составлять до +10...+15 °С.
Ранее URA.RU сообщило, что в Ямало-Ненецком автономном округе в выходные, 2—3 апреля, столбик термометра ночью может опуститься до -19 °С.