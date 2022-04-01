Синоптик Варакин рассказал о потеплении в Москве с 6 апреля

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил о потеплении в Москве с 6 апреля.

«Начиная уже с 6—7 апреля будут устойчивыми положительные температуры не только в дневные часы, но и в ночные. Мы не исключаем кратковременных заморозков, но в целом уже в День космонавтики температура будет выше 10 °С», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

Варакин также отметил, что в середине апреля температура воздуха в Подмосковье может составлять до +10...+15 °С.

Ранее URA.RU сообщило, что в Ямало-Ненецком автономном округе в выходные, 2—3 апреля, столбик термометра ночью может опуститься до -19 °С.