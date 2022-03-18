Сооснователь Rossgram Зобов рассказал подробности о социальной сети

Сооснователь «Россграм» Александр Зобов в интервью RT рассказал подробности о планирующейся к запуску новой социальной сети.

«Разработка велась ещё несколько месяцев назад, но именно сейчас это стало актуальным как никогда — после новости о закрытии Instagram», — заявил Зобов.

По его словам, дизайн соцсети будет отличаться от Instagram, но функционал должен быть похожим, чтобы у пользователей не было дискомфорта.

Зобов отметил, что «провокационное название» новой платформы — «Россграм» — помогает её продвижению.

Однако, как заявил сооснователь соцсети, «есть вероятность, что название будет меняться, пользователи будут подключены к народному голосованию».

Зобов подчеркнул, что они получают сотни писем с просьбой протестировать продукт, в том числе от известных блогеров.

Ранее интернет-маркетолог Александр Зобов сообщил, что российский аналог Instagram с привычным для всех функционалом «Россграм» будет запущен 28 марта для блогеров, для обычных пользователей доступ откроется в апреле.

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о намерении России поддержать отечественные мессенджеры и соцсети.

14 марта Роскомнадзор начал ограничивать доступ к соцсети Instagram после того, как её компания-владелец разрешила публиковать в ряде стран призывы к насилию в отношении россиян.

11 марта пресс-секретарь Meta Энди Стоун подтвердил снятие запрета на призывы к насилию в отношении российских военных в Facebook и Instagram.

Как следствие, Генпрокуратура попросила суд признать компанию Meta экстремистской организацией. СК России возбудил уголовное дело в связи с незаконными призывами к насилию.

Нота об уголовном деле передана США.