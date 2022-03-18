Медведев заявил о намерении России поддержать отечественные мессенджеры и соцсети
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Собственные соцсети и мессенджеры есть не только в англосаксонском мире, но и в России и Китае. Наша страна обладает всеми необходимыми инструментами и опытом их развития. Будем и дальше поддерживать их», — отметил он.
По его словам, если иностранным соцсетям захочется когда-либо вернуться на российский рынок, им предстоит сделать очень много, чтобы «на деле доказать свою независимость и доброе отношение к России и её гражданам».
Ранее интернет-маркетолог Александр Зобов сообщил, что российский аналог Instagram с привычным для всех функционалом Rossgram будет запущен 28 марта, для обычных пользователей доступ откроется в апреле.