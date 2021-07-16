Синоптик рассказал о краткосрочном потеплении на Урале 19 июля

Инженер ГИС-центра Пермского классического университета (ПГНИУ) Андрей Шихов рассказал, что в Пермском крае в начале следующей недели ожидается потепление до +30 °С, но оно будет недолгим.

Об этом он сказал в беседе с URA.RU.

«В начале следующей недели в регионе кратковременно потеплеет. Это связано с тем, что антициклон над европейской частью России разрушится и тёплые воздушные массы придут на Урал. 19—20 июля температура может повыситься до +30 °С. Потепление создаст благоприятные условия для развития гроз», — пояснил Шихов.

В последующие дни, по предварительным прогнозам, в Прикамье будет умеренно тепло — около +23...+26 °С.

В пятницу, 16 июля, на большей части края ожидаются интенсивные дожди, грозы и шквалистый ветер.

Ранее синоптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский в беседе с Nation News рассказал, с чем связана аномально жаркая погода на территории России в июне.