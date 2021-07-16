Синоптик рассказал о краткосрочном потеплении на Урале 19 июля

Короткая ссылка
Инженер ГИС-центра Пермского классического университета (ПГНИУ) Андрей Шихов рассказал, что в Пермском крае в начале следующей недели ожидается потепление до +30 °С, но оно будет недолгим.
Синоптик рассказал о краткосрочном потеплении на Урале 19 июля
  • РИА Новости

Об этом он сказал в беседе с URA.RU.

«В начале следующей недели в регионе кратковременно потеплеет. Это связано с тем, что антициклон над европейской частью России разрушится и тёплые воздушные массы придут на Урал. 19—20 июля температура может повыситься до +30 °С. Потепление создаст благоприятные условия для развития гроз», — пояснил Шихов.

В последующие дни, по предварительным прогнозам, в Прикамье будет умеренно тепло — около +23...+26 °С.

В пятницу, 16 июля, на большей части края ожидаются интенсивные дожди, грозы и шквалистый ветер.

Ранее синоптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский в беседе с Nation News рассказал, с чем связана аномально жаркая погода на территории России в июне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить