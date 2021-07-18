Врач рассказала о важности сезонных фруктов и ягод

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Анастасия Белоусова
Врач-диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол в беседе с RT рассказала о пользе сезонных фруктов и ягод.
Врач рассказала о важности сезонных фруктов и ягод
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

Специалист отметила, что приём фруктов и ягод должен быть дозированным, так как у некоторых людей могут возникнуть проблемы.

«Есть нужно клубники ровно столько, сколько ты хочешь и чтобы это не навредило твоему желудочно-кишечному тракту. Вообще, во всех ягодах и кислых фруктах есть очень много кислот. Фруктовая кислота может повредить слизистую желудочно-кишечного тракта, так что если есть там проблемы, то лучше не стоит. Сырые овощи и сырые фрукты — это очень полезно. Но, к сожалению, людям, у которых есть такие заболевания, как колиты различные или аллергические реакции, им стоит, естественно, воздержаться от приёма этих продуктов. Тогда их лучше каким-то образом приготовить. Если яблоко, то его запечь. Если сок — то проварить», — разъяснила Хорол.

Врач также уточнила, что важно знать о наличии у себя аллергии, так как аллергикам могут быть вредны, например, свежевыжатые соки или какие-то другие продукты.

«Когда человек здоров, у него нет никаких проблем с приёмом сырых овощей и фруктов, конечно, они восполнят (дефицит витаминов. — RT), даже говорить нечего», — заключила она.

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