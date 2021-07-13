Диетолог дал советы по выбору качественной питьевой воды
- globallookpress.com
Вода должна содержать определённое количество минералов и микроэлементов, сказал он в беседе с радиостанцией Sputnik.
«У нас организм имеет микроэлементарный состав, наша кровь содержит соли разные. Если солей в нашем организме не будет, то импульсы электронные не будут проходить, а это остановка сердца. Поэтому вода должна быть минерализована, но степень минерализации зависит от того, лечебная это вода, столовая или обычная. Не увлекайтесь разными видами вод — пейте просто обычную воду, которая продаётся в магазине», — сказал специалист.
При этом, чтобы быть уверенным в составе воды, Ковальков порекомендовал обращаться в специализированные лаборатории.
Как ранее сообщали «Известия», в Роскачестве провели исследование кваса, который продаётся в России.