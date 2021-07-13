Диетолог дал советы по выбору качественной питьевой воды

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Доктор медицинских наук врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, какая вода подходит для ежедневного употребления.
Диетолог дал советы по выбору качественной питьевой воды
  • globallookpress.com

Вода должна содержать определённое количество минералов и микроэлементов, сказал он в беседе с радиостанцией Sputnik.

«У нас организм имеет микроэлементарный состав, наша кровь содержит соли разные. Если солей в нашем организме не будет, то импульсы электронные не будут проходить, а это остановка сердца. Поэтому вода должна быть минерализована, но степень минерализации зависит от того, лечебная это вода, столовая или обычная. Не увлекайтесь разными видами вод — пейте просто обычную воду, которая продаётся в магазине», — сказал специалист.

При этом, чтобы быть уверенным в составе воды, Ковальков порекомендовал обращаться в специализированные лаборатории.

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