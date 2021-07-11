Врач рассказала, каких продуктов стоит избегать в жаркую погоду

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол в беседе с RT рассказала, как избежать кишечных инфекций в жару.

Она подчеркнула, что в жару следует употреблять лёгкую пищу, например молочные продукты, обязательно вводить в рацион больше овощей и фруктов, поскольку они содержат клетчатку, которая способствует хорошему очищению желудочно-кишечного тракта.

«В жару не стоит есть тяжёлые блюда из баранины, свинины. Лучше употреблять рыбу, птицу, мясо кролика. Вообще, конечно, больше воды, жидкости, чтобы она пополнялась, для нас это очень важно… И смотреть, чтобы срок годности каждого продукта соответствовал: просроченный продукт ни в коем случае нельзя употреблять. Всё должно быть в холодильнике, потому что всё портится очень быстро: микрофлора патогенная очень быстро размножается и может вызвать диарею, различные заболевания желудочного-кишечного тракта», — сказала врач.

Хорол отметила, что при возникновении сильных симптомов отравления нужно обращаться к врачу.

«Если понос, рвота доходят до пяти-шести раз в сутки, то следует уже обращаться к врачу. Если это касается детей, то надо обращаться к врачу немедленно, потому что наступает обезвоживание организма и человек может погибнуть, это особенно опасно для ребёнка... Вообще, заниматься самолечением не стоит. Ну и плюс все эти диареи могут быть признаком новой коронавирусной инфекции, поэтому особо рисковать не стоит. Человек думает, что отравился, а на самом деле это уже не отравление, а какая-то серьёзная инфекция. Кроме COVID-19, могут быть и другие серьёзные заболевания, такие как энтероколит, вызванные патогенной флорой. Это то, что уже не поддаётся лечению в домашних условиях», — подчеркнула врач.

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