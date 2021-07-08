Новые рекорды: синоптики предупредили о жаре в Москве до 13 июля

В столичном регионе вновь ожидается жаркая погода. По данным Гидрометцентра, до конца недели температура будет колебаться в диапазоне +30...+33 °С. Синоптики не исключают, что воздух прогреется до +35 °С, при этом вероятность осадков мала. По данным метеорологов, температура воздуха будет на 7—9 градусов выше нормы, что может привести к новым суточным рекордам жары.

В столичном регионе сохраняется антициклональная погода. До окончания выходных вероятность осадков мала, жара усилится. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

В пятницу, 9 июля, днём в Москве будет +30...+32 °С, по области — +27...+32 °С. В субботу, 10 июля, днём в Москве — +31...+33 С°, по области — +28...+33 °С. Ветер северный, 3—8 м/с. 11 июля, в воскресенье, днём в Москве до +31...+33 °С, по области — +28...+33 °С.

«В столичном регионе сохраняется антициклональная погода. До окончания выходных вероятность осадков мала, жара усилится. В начале новой недели также будут отмечаться условия для интенсивного дневного прогрева воздуха, и показания термометров после полудня могут быть даже немного выше», — уточнили в Гидрометцентре.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что с 8 июля скандинавский антициклон принесёт сильную жару в Москву. Как сказала синоптик в беседе с «Российской газетой», такая погода продержится не менее недели. По словам Паршиной, с воскресенья, 11 июля, дневные температуры в столичном регионе могут достигать +34...+35 °С. При этом осадков не ожидается, поэтому ночью и утром в воздухе могут накапливаться вредные примеси.

Прогноз распространяется не только на Москву и Подмосковье, но и на Брянскую, Смоленскую, Тверскую, Калужскую, Владимирскую, Костромскую, Ивановскую, Рязанскую, Орловскую и Липецкую области. Во всех перечисленных регионах погода в ближайшие дни также будет жаркой, сухой и безветренной.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что в середине июля понижения температуры также не ожидается. В беседе с корреспондентом RT синоптик сказала, что в ближайшие дни сохранится жаркая погода с максимальной температурой в дневные часы до +35 °С.

«Мы не исключаем, что 11—12-го числа в столичном регионе будут установлены новые рекорды максимальной температуры воздуха. Показатели будут выше климатической нормы градусов на семь-девять. И по Москве, и по области. Практически температуры не отличаются. Только центр города можно выделить, там на пару градусов теплее. Остальная территория Москвы, как и Подмосковья, будет находиться в очень жаркой воздушной массе», — рассказала Позднякова.

РИА Новости

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Вся вторая десятидневка июля будет жаркой, полагает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Вместе с тем синоптик придерживается мнения, что «особых рекордов ждать не приходится». По его оценкам, дневные температуры будут больше +30 °С, но не выше +33...+34 °С.

«Только 13 июля не очень высокий рекорд, может быть суточный рекорд побит. Ночные температуры в пригородах, скажем так, +18...+20 °С, а в самом центре — +25 °С жары. Это не жара, конечно, но это и не прохлада», — пояснил он в беседе с RT.

Шувалов обратил внимание на высокие ночные температуры и отметил, что в центре города эти показатели «просто зашкаливают».

«Они не очень благоприятны для гипертоников и других, страдающих некоторыми болезнями. Дневная температура так около +30 °С и будет +31...+33 °С, начиная с выходных и всю вторую десятидневку июля», — добавил он.

Медики предупреждают об опасности жары для больных коронавирусной инфекцией. Как рассказал главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко, осложнения коронавирусной инфекции COVID-19 во время жары могут быть фатальными.

«Если нетяжёлое течение COVID-19, которое мы можем контролировать, не является в данном случае проблемой, то осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными и бывают фатальными для пожилых пациентов», — сказал врач в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

Он подчеркнул, что для минимизации факторов риска необходимо пройти вакцинацию от COVID-19.

РИА Новости

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Рекомендации Роспотребнадзора

На фоне рекордно жаркой погоды Роспотребнадзор напомнил, что купание в фонтанах опасно для здоровья. В ведомстве опубликовали материал на соответствующую тему, в котором говорится, что использование фонтанов «не по прямому назначению, в том числе в целях купания в жаркую погоду, небезопасно для организма человека».

Отмечается, что вода в фонтанах не обеззараживается, а высокие температуры благоприятны для размножения микроорганизмов.

Принимая это во внимание, после купания в фонтане человек может не только простудиться, но ещё и получить, например, кишечную инфекцию или конъюнктивит.