Коммунальные службы проводят аэрацию воздуха в Подмосковье
- РИА Новости
Как передаёт телеканал «360», температура в регионе поднялась до +30...+33 °С.
«Аэрацию воздуха проводят при температуре воздуха выше +30 °С. Она позволяет снизить температуру асфальта, тем самым избежав его пластической деформации», — объяснил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
Также аэрация способствует устранению пыли, улучшает санитарное состояние дорог, отметили в региональном Минтрансе.
Ранее врач Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.