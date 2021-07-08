Коммунальные службы проводят аэрацию воздуха в Подмосковье

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В Московской области свыше 300 специальных машин в 62 округах проводят аэрацию воздуха из-за жары.
Коммунальные службы проводят аэрацию воздуха в Подмосковье
  • РИА Новости

Как передаёт телеканал «360», температура в регионе поднялась до +30...+33 °С.

«Аэрацию воздуха проводят при температуре воздуха выше +30 °С. Она позволяет снизить температуру асфальта, тем самым избежав его пластической деформации», — объяснил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Также аэрация способствует устранению пыли, улучшает санитарное состояние дорог, отметили в региональном Минтрансе.

Ранее врач Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.

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