Ветеринар рассказал, как уберечь домашних животных от теплового удара

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Президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации Сергей Середа рассказал, как уберечь домашнее животное от теплового удара в жаркую погоду.
Ветеринар рассказал, как уберечь домашних животных от теплового удара
  • Pixabay

Надо внимательно следить, где находится клетка или место животного, не попадает ли туда солнце, достаточно ли там воздуха, пояснил специалист в беседе с kp.ru.

«Я считаю, что в машине даже с открытыми окнами питомцев нельзя оставлять в такую жару, потому что салон моментально прогревается. Дома же необходимо сделать самые элементарные вещи — уходя из квартиры, закрыть шторы, чтобы солнце не попадало в комнату, распахнуть окна или форточки, и тогда всё будет нормально. Также существуют специальные охлаждающие коврики и жилеты для животных. Ну и, конечно, чтобы ваше животное легче переносило жару, должно быть достаточно питья», — сказал Середа.

Ранее ветеринар и президент Российской ассоциации любителей домашних животных Электрон Дементьев в беседе с Inforeactor рассказал, каким домашним животным необходима помощь хозяев в жару.

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