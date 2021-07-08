Тренер рассказал о правилах пробежки в жаркую погоду

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Старший тренер Бегового сообщества Сергей Корнеев рассказал, как безопасно для здоровья заниматься бегом в жаркую погоду.
Тренер рассказал о правилах пробежки в жаркую погоду
  • Pixabay

«Бегать можно как утром, так и вечером. Причём в первом случае предпочтение лучше отдать ранним часам, когда солнце ещё слабоактивное, а во втором — дождаться, когда спадёт жара», — отметил Корнеев в беседе с «Москвой 24».

Маршрут стоит прокладывать в местах, где много деревьев, например в парке или лесу. Это дополнительно обезопасит организм от теплового удара, считает специалист.

Кроме того, бегать лучше в светлой экипировке из влагоотводящих тканей. Также подойдёт одежда из дышащих тканей свободного кроя.

Выходя на тренировку, необходимо надевать кепку или козырёк и солнцезащитные очки, напомнил тренер.

Ранее врач Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.

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