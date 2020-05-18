Музеи Москвы представили более 200 выставок онлайн

Столичные музеи открыли более 200 новых выставок на портале «Музейная Москва онлайн».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, портал является музейным онлайн-пространством для всех желающих.

«Здесь собраны фотографии и цифровые копии предметов из коллекций уже 38 музеев и галерей. Только за последние полтора месяца добавилось больше 200 выставок и 7 тыс. новых экспонатов», — заявила Сергунина.

Отмечается, что на портале представлены экспозиции, посвящённые Отечественной войне 1812 года, Великой Отечественной войне, новые онлайн-выставки музея-заповедника «Царицыно», а также работы известных советских и российских фотографов.

Всего на портале «Музейная Москва онлайн» представлено более 47 тыс. снимков предметов из коллекций 38 городских музеев и выставочных пространств.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в беседе с НСН оценил установку музеев на заработок.