Горан Брегович отметит 25-летие саундтрека к фильму «Андеграунд» 15 февраля в Москве

Композитор Горан Брегович отпразднует 25-летие саундтрека к фильму «Андеграунд» Эмира Кустурицы 15 февраля в Москве.

Выступление Wedding and Funeral Orchestra состоится в рамках тура в поддержку альбома The Three Letters from Sarajevo.

«Андеграунд» вышел в 1995 году. Фильм удостоен «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля.

Брегович также является автором музыки к лентам «Время цыган», «Аризонская мечта» и другим.

