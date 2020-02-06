Горан Брегович отметит 25-летие саундтрека к фильму «Андеграунд» 15 февраля в Москве

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Композитор Горан Брегович отпразднует 25-летие саундтрека к фильму «Андеграунд» Эмира Кустурицы 15 февраля в Москве.
Горан Брегович отметит 25-летие саундтрека к фильму «Андеграунд» 15 февраля в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

Выступление Wedding and Funeral Orchestra состоится в рамках тура в поддержку альбома The Three Letters from Sarajevo.

«Андеграунд» вышел в 1995 году. Фильм удостоен «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля.

Брегович также является автором музыки к лентам «Время цыган», «Аризонская мечта» и другим.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что шоу «Танго страсти Астора Пьяццоллы» представят 16 февраля в Москве.

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