Шоу «Танго страсти Астора Пьяццоллы» представят 16 февраля в Москве
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Об этом сообщают «Дни.ру».
Постановщик — Сильвио Гранд. Среди участников — призёры Campeonato Mundial de Baile de Tango и победители Tango Dance World Championship, театр аргентинского танго Tango Jam Club.
Прозвучат наиболее известные произведения Пьяццоллы, в том числе Grand Tango, Chau Paris и Oblivion, а также концерты из цикла «Времена года в Буэнос-Айресе».
Ранее «Утро.ру» сообщало, что концерт из цикла «Звёзды «Романсиады» в Кремле» пройдёт 1 февраля.