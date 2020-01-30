Шоу «Танго страсти Астора Пьяццоллы» представят 16 февраля в Москве

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Симфонический оркестр Concord Orchestra представит шоу «Танго страсти Астора Пьяццоллы» 16 февраля в Государственном Кремлёвском дворце в Москве.
Шоу «Танго страсти Астора Пьяццоллы» представят 16 февраля в Москве
  • © CONCORD ORCHESTRA / youtube

Об этом сообщают «Дни.ру».

Постановщик — Сильвио Гранд. Среди участников — призёры Campeonato Mundial de Baile de Tango и победители Tango Dance World Championship, театр аргентинского танго Tango Jam Club.

Прозвучат наиболее известные произведения Пьяццоллы, в том числе Grand Tango, Chau Paris и Oblivion, а также концерты из цикла «Времена года в Буэнос-Айресе».

Ранее «Утро.ру» сообщало, что концерт из цикла «Звёзды «Романсиады» в Кремле» пройдёт 1 февраля.

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