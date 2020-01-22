В Минкультуры рассказали об идее отмены налогов для владельцев объектов культурного наследия

Короткая ссылка
В Министерстве культуры разработают законопроект, предполагающий освобождение владельцев объектов культурного наследия регионального и местного значения от уплаты налогов на имущество организаций и на землю.
В Минкультуры рассказали об идее отмены налогов для владельцев объектов культурного наследия
  • РИА Новости

Как сообщает «Парламентская газета», размер имущественного налогового вычета при этом предполагается увеличить с 2 до 4 млн рублей.

В настоящее время налог на имущество организаций не платят только владельцы объектов культурного наследия федерального значения. В итоге исторические усадьбы с региональным и местным статусом остаются заброшенными, поскольку их восстановление собственникам невыгодно.

Законопроект, разрабатываемый Минкультуры, призван решить эту проблему. Он предполагает расширение действующей нормы и освобождение хозяев ОКН регионального и местного значения как от уплаты налога на имущество организаций, так и от земельного налога собственников тех земельных участков, на которых расположены соответствующие усадебные комплексы, находящиеся в неудовлетворительном состоянии (на период восстановления или реставрации, но не более чем на семь лет).

Ранее kp.ru со ссылкой на пресс-службу петербургского Комитета по охране памятников сообщала, что усадьбу Стенбок-Ферморов в Лахте признали объектом культурного наследия регионального значения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить