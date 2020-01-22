В Минкультуры рассказали об идее отмены налогов для владельцев объектов культурного наследия

В Министерстве культуры разработают законопроект, предполагающий освобождение владельцев объектов культурного наследия регионального и местного значения от уплаты налогов на имущество организаций и на землю.

Как сообщает «Парламентская газета», размер имущественного налогового вычета при этом предполагается увеличить с 2 до 4 млн рублей.

В настоящее время налог на имущество организаций не платят только владельцы объектов культурного наследия федерального значения. В итоге исторические усадьбы с региональным и местным статусом остаются заброшенными, поскольку их восстановление собственникам невыгодно.

Законопроект, разрабатываемый Минкультуры, призван решить эту проблему. Он предполагает расширение действующей нормы и освобождение хозяев ОКН регионального и местного значения как от уплаты налога на имущество организаций, так и от земельного налога собственников тех земельных участков, на которых расположены соответствующие усадебные комплексы, находящиеся в неудовлетворительном состоянии (на период восстановления или реставрации, но не более чем на семь лет).

Ранее kp.ru со ссылкой на пресс-службу петербургского Комитета по охране памятников сообщала, что усадьбу Стенбок-Ферморов в Лахте признали объектом культурного наследия регионального значения.