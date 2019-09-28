Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Захарова

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким художественного руководителя театра «Ленком», народного артиста СССР Марка Захарова в связи с его кончиной.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Примите мои глубокие соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Марка Анатольевича Захарова — поистине выдающейся личности нашего времени. Безгранично талантливый режиссёр, блестящий актёр и сценарист», — указал президент.

Вместе с этим Лукашенко назвал жизнь и творчество Захарова «целой эпохой в истории современного театра и кино».

Захаров скончался 28 сентября в Москве на 86-м году жизни от воспаления лёгких.

Свои соболезнования в связи с его кончиной высказали президент России Владимир Путин, советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Анна Фроловцева, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, народная артистка РСФСР Лариса Голубкина и многие другие. 

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