Художественного руководителя театра «Ленком», народного артиста СССР Марка Захарова похоронят 1 октября на Новодевичьем кладбище.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора театра Марка Варшавера.

По его словам, прощание с Захаровым начнётся 1 октября в 10:00 и пройдёт на основной сцене «Ленкома».

«А в 14:00 мы отправляемся на Новодевичье кладбище, где он будет похоронен рядом с могилами Говорухина, Табакова, Броневого», — сказал собеседник.

Захаров скончался 28 сентября в Москве на 86-м году жизни от воспаления лёгких.

Свои соболезнования в связи с его кончиной высказали президент России Владимир Путин, советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Анна Фроловцева, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, народная артистка РСФСР Лариса Голубкина и многие другие.