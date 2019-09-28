Захарова похоронят 1 октября на Новодевичьем кладбище

Короткая ссылка
Художественного руководителя театра «Ленком», народного артиста СССР Марка Захарова похоронят 1 октября на Новодевичьем кладбище.
Захарова похоронят 1 октября на Новодевичьем кладбище
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора театра Марка Варшавера.

По его словам, прощание с Захаровым начнётся 1 октября в 10:00 и пройдёт на основной сцене «Ленкома».

«А в 14:00 мы отправляемся на Новодевичье кладбище, где он будет похоронен рядом с могилами Говорухина, Табакова, Броневого», — сказал собеседник.

Захаров скончался 28 сентября в Москве на 86-м году жизни от воспаления лёгких.

Свои соболезнования в связи с его кончиной высказали президент России Владимир Путин, советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Анна Фроловцева, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, народная артистка РСФСР Лариса Голубкина и многие другие. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить