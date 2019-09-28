Путин назвал Захарова личностью колоссального масштаба
- РИА Новости
«Ушёл из жизни великий Марк Захаров — человек необычайного таланта, внутренней свободы и достоинства. Личность поистине колоссального масштаба», — отметил глава государства.
Также Путин заявил, что театр «Ленком» и всё творчество Захарова является уникальным явлением в отечественном искусстве, а также символом высочайшей художественной культуры и смелого новаторства.
Он отметил, что светлая память о Захарове, выдающемся мастере и творце, будет сохранена навсегда.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин в ближайшее время отправит телеграмму родным и близким Захарова.
Марк Захаров умер 28 сентября на 86-м году жизни.