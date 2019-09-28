Путин назвал Захарова личностью колоссального масштаба 

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Президент России Владимир Путин заявил, что народный артист СССР режиссёр Марк Захаров был личностью колоссального масштаба. Об этом говорится в телеграмме Путина, текст которой опубликован на сайте Кремля.
Путин назвал Захарова личностью колоссального масштаба 
  • РИА Новости

«Ушёл из жизни великий Марк Захаров — человек необычайного таланта, внутренней свободы и достоинства. Личность поистине колоссального масштаба», — отметил глава государства.

Также Путин заявил, что театр «Ленком» и всё творчество Захарова является уникальным явлением в отечественном искусстве, а также символом высочайшей художественной культуры и смелого новаторства. 

Он отметил, что светлая память о Захарове, выдающемся мастере и творце, будет сохранена навсегда.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин в ближайшее время отправит телеграмму родным и близким Захарова.

Марк Захаров умер 28 сентября на 86-м году жизни.

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