Путин назвал Захарова личностью колоссального масштаба 

Президент России Владимир Путин заявил, что народный артист СССР режиссёр Марк Захаров был личностью колоссального масштаба. Об этом говорится в телеграмме Путина, текст которой опубликован на сайте Кремля.

«Ушёл из жизни великий Марк Захаров — человек необычайного таланта, внутренней свободы и достоинства. Личность поистине колоссального масштаба», — отметил глава государства.

Также Путин заявил, что театр «Ленком» и всё творчество Захарова является уникальным явлением в отечественном искусстве, а также символом высочайшей художественной культуры и смелого новаторства.

Он отметил, что светлая память о Захарове, выдающемся мастере и творце, будет сохранена навсегда.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин в ближайшее время отправит телеграмму родным и близким Захарова.

Марк Захаров умер 28 сентября на 86-м году жизни.