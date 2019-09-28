Песков: Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Захарова

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной народного артиста СССР, режиссёра, руководителя театра «Ленком» Марка Захарова.
Песков: Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Захарова
  • РИА Новости

«В ближайшее время президент направит телеграмму соболезнования его родным и близким», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Ранее стало известно о смерти Захарова. Он скончался в Москве на 86-м году жизни.

По словам директора театра «Ленком» Марка Варшавера, Захаров умер в результате повторного воспаления лёгких. 

20 августа СМИ сообщили, что Захарова госпитализировали с подозрением на воспаление лёгких. 9 сентября стало известно, что он был выписан из больницы

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