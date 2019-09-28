Песков: Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Захарова
- РИА Новости
«В ближайшее время президент направит телеграмму соболезнования его родным и близким», — приводит РИА Новости слова Пескова.
Ранее стало известно о смерти Захарова. Он скончался в Москве на 86-м году жизни.
По словам директора театра «Ленком» Марка Варшавера, Захаров умер в результате повторного воспаления лёгких.
20 августа СМИ сообщили, что Захарова госпитализировали с подозрением на воспаление лёгких. 9 сентября стало известно, что он был выписан из больницы.