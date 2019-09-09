Марк Захаров выписан из больницы
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- РИА Новости
Об этом сообщил ТАСС директор театра Марк Варшавер.
«Всё, Марка Анатольевича выписали домой. Вылечился от воспаления лёгких», — подтвердил он.
Варшавер отметил желание Захарова как можно скорее вернуться в театр и возобновить творческую деятельность.
«Он рвётся на работу, но мы с Сашей (дочерью Захарова. — RT) уговариваем, чтобы он хотя бы пару дней побыл дома», — рассказал директор «Ленкома».
Марка Захарова госпитализировали 20 августа с подозрением на воспаление лёгких.