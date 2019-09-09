Марк Захаров выписан из больницы

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Художественный руководитель театра «Ленком» народный артист СССР Марк Захаров выписан из больницы и планирует в ближайшее время вернуться к репетициям спектакля «Капкан», премьера которого ожидается в декабре.
Марк Захаров выписан из больницы
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС директор театра Марк Варшавер.

«Всё, Марка Анатольевича выписали домой. Вылечился от воспаления лёгких», — подтвердил он.

Варшавер отметил желание Захарова как можно скорее вернуться в театр и возобновить творческую деятельность.

«Он рвётся на работу, но мы с Сашей (дочерью Захарова. — RT) уговариваем, чтобы он хотя бы пару дней побыл дома», — рассказал директор «Ленкома».

Марка Захарова госпитализировали 20 августа с подозрением на воспаление лёгких.

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