В «Ленкоме» назвали дату выписки Марка Захарова из больницы

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В «Ленкоме» рассказали, когда художественный руководитель театра народный артист СССР Марк Захаров будет выписан из больницы.
В «Ленкоме» назвали дату выписки Марка Захарова из больницы
  • РИА Новости

По словам директора театра Марка Варшавера, это произойдёт 9 сентября.

«Марк Анатольевич выпишется из больницы в понедельник, 9 сентября. Я только что говорил с ним по телефону. Сейчас он гуляет во дворе Боткинской больницы с дочерью Александрой Захаровой и уверяет, что уже вполне готов вернуться на работу в театр», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что Захаров после выписки собирается вернуться к репетициям спектакля «Капкан».

20 августа Марка Захарова госпитализировали с подозрением на воспаление лёгких. Позднее в «Ленкоме» рассказали о состоянии его здоровья.

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