Умер Марк Захаров

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Художественный руководитель театра «Ленком», народный артист СССР Марк Захаров умер в Москве на 86-м году жизни.
Умер Марк Захаров
  • РИА Новости

«Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни», — приводит ТАСС слова директора театра «Ленком» Марка Варшавера.

Он отметил, что «умер последний из могикан».

О времени прощания и похорон будет сообщено дополнительно.

20 августа стало известно, что Марка Захарова госпитализировали с подозрением на воспаление лёгких. 9 сентября сообщалось, что его выписали из больницы.

Захаров родился в 1933 году. В 1973 году он был назначен худруком Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года — театр «Ленком»). За 45 лет он поставил более 40 спектаклей, а также был режиссёром таких фильмов, как «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви».

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