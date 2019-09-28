Умер Марк Захаров

Художественный руководитель театра «Ленком», народный артист СССР Марк Захаров умер в Москве на 86-м году жизни.

«Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни», — приводит ТАСС слова директора театра «Ленком» Марка Варшавера.

Он отметил, что «умер последний из могикан».

О времени прощания и похорон будет сообщено дополнительно.

20 августа стало известно, что Марка Захарова госпитализировали с подозрением на воспаление лёгких. 9 сентября сообщалось, что его выписали из больницы.

Захаров родился в 1933 году. В 1973 году он был назначен худруком Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года — театр «Ленком»). За 45 лет он поставил более 40 спектаклей, а также был режиссёром таких фильмов, как «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви».