В «Ленкоме» назвали причину смерти Захарова

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер назвал причину смерти народного артиста СССР Марка Захарова.

«Два часа назад в больнице в результате повторного воспаления лёгких скончался Марк Анатольевич Захаров», — приводит РИА Новости слова Варшавера.

Ранее стало известно о смерти Захарова. Он скончался в Москве на 86-м году жизни.

20 августа СМИ сообщили, что Захарова госпитализировали с подозрением на воспаление лёгких. 9 сентября стало известно, что он был выписан из больницы. Варшавер отмечал желание Захарова как можно скорее вернуться в театр после выписки и возобновить творческую деятельность.