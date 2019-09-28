Актриса Голубкина выразила соболезнования в связи со смертью Захарова

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина в беседе с RT выразила соболезнования в связи со смертью художественного руководителя театра «Ленком», народного артиста СССР Марка Захарова.

«До ухода моего мужа Андрея Миронова у нас с Марком Анатольевичем было очень плотное общение. Свободное время мы почти всегда проводили вместе, куда-то ездили, приходили друг к другу на дни рождения. Очень сложно ощущать, что человек уходит. В этот момент от грусти хочется спрятаться. Как будто вчера мы собирались все вместе. Маркуша был очень интересным человеком. На мой день рождения подарил мне серп и всё обещал подарить молот. Мы постоянно как-то развлекались, было весело. Сейчас бесконечная грусть и ощущение закономерного ухода», — сказала актриса.

Марк Захаров умер в Москве на 86-м году жизни.

Захаров родился в 1933 году. В 1973 году он был назначен худруком Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года — театр «Ленком»). За 45 лет он поставил более 40 спектаклей. Марк Захаров был режиссёром таких фильмов, как «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви».