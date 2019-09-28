Фроловцева выразила соболезнования в связи со смертью Захарова

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Анна Лушникова
Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Анна Фроловцева в разговоре с RT выразила соболезнования в связи со смертью художественного руководителя театра «Ленком», народного артиста СССР Марка Захарова.
Фроловцева выразила соболезнования в связи со смертью Захарова
  • © Anatoly Lomokhov/Global Look Press

«Очень жалко, что уходят талантливые и хорошие люди. Мы отработали с ним два фильма. Жизнь есть жизнь, но я просто в шоке. Марк Анатольевич был очень хорошим человеком, я говорю не только про режиссуру. Мы с ним дружили. Очень жалко и обидно, что так устроена жизнь», — сказала актриса.

Марк Захаров умер в Москве на 86-м году жизни.

Захаров родился в 1933 году. В 1973 году он был назначен худруком Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года — театр «Ленком»). За 45 лет он поставил более 40 спектаклей. Марк Захаров был режиссёром таких фильмов, как «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви».

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