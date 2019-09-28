Пригожин назвал Марка Захарова символом страны

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с RT выразил соболезнования в связи со смертью художественного руководителя театра «Ленком», народного артиста СССР Марка Захарова.

«С такими людьми уходит целая эпоха величайших режиссёров, символов нашей страны. Марк Анатольевич — именно символ нашей страны. У него был такой мудрый взгляд. После всех фильмов и спектаклей, которые он поставил, он будет увековечен в истории российской культуры. Нам посчастливилось соприкоснуться с такими людьми. Очень грустно и печально, что жизнь конечна. Это страшно. Мы становимся сиротами, теряя таких людей. Они живут во имя и ради дела», — сказал он.

Пригожин также выразил надежду, что театр «Ленком» будет «увековечен именем Марка Анатольевича».

«Это было бы логично и правильно. Марк Захаров всю жизнь там прослужил и заслужил», — сказал продюсер.

Марк Захаров умер в Москве на 86-м году жизни.

Захаров родился в 1933 году. В 1973 году он был назначен худруком Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года — театр «Ленком»). За 45 лет он поставил более 40 спектаклей. Марк Захаров был режиссёром таких фильмов, как «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви».