Выставка керамики Пикассо пройдёт на ВДНХ
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Экспозиция получила название «Коллекция Ульяновского областного художественного музея: Поленов, Пластов, Пикассо и не только».
Будет представлено 90 работ, созданных с конца XVIII века по 70-е годы ХХ века. Среди них — натюрморты, портреты, пейзажи, керамические вазы и панно.
Выставка приурочена к 80-летию ВДНХ, передаёт портал мэра и правительства.
Ранее, как передавала интернет-газета «Утро.ру», историк моды Александр Васильев рассказал о выставке «ВДНХ в моде. 1939—2019».