Выставка керамики Пикассо пройдёт на ВДНХ

Короткая ссылка
Керамику Пабло Пикассо и редкие картины русских живописцев представят в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ. Посетить выставку можно с 31 июля до 3 ноября.
Выставка керамики Пикассо пройдёт на ВДНХ
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Экспозиция получила название «Коллекция Ульяновского областного художественного музея: Поленов, Пластов, Пикассо и не только».

Будет представлено 90 работ, созданных с конца XVIII века по 70-е годы ХХ века. Среди них — натюрморты, портреты, пейзажи, керамические вазы и панно.

Выставка приурочена к 80-летию ВДНХ, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее, как передавала интернет-газета «Утро.ру», историк моды Александр Васильев рассказал о выставке «ВДНХ в моде. 1939—2019».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить