Выставка керамики Пикассо пройдёт на ВДНХ

Керамику Пабло Пикассо и редкие картины русских живописцев представят в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ. Посетить выставку можно с 31 июля до 3 ноября.

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Об этом сообщает сайт «Москва 24». Экспозиция получила название «Коллекция Ульяновского областного художественного музея: Поленов, Пластов, Пикассо и не только». Будет представлено 90 работ, созданных с конца XVIII века по 70-е годы ХХ века. Среди них — натюрморты, портреты, пейзажи, керамические вазы и панно. Выставка приурочена к 80-летию ВДНХ, передаёт портал мэра и правительства. Ранее, как передавала интернет-газета «Утро.ру», историк моды Александр Васильев рассказал о выставке «ВДНХ в моде. 1939—2019».