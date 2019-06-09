Представитель Алибасова заявил, что продюсер находится в медикаментозном сне

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Вадим Горжанкин, представитель продюсера Бари Алибасова, в беседе с РИА Новости рассказал, что артист продолжает находиться в состоянии медикаментозного сна.
Представитель Алибасова заявил, что продюсер находится в медикаментозном сне
  • © Anatoly Lomokhov
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Кроме того, по словам Горжанкина, сообщения некоторых источников о том, что у Алибасова развился делирий (психическое расстройство), не соответствуют действительности.

«Это, разумеется, не соответствует действительности. Бари Каримович ещё спит», — уточнил он.

Ранее Горжанкин заявил, что упаковка средства для прочистки сантехники «Крот» была признана не соответствующей требованиям ГОСТа в апреле 2019 года.

Алибасов был доставлен в больницу 4 июня после того, как по ошибке выпил жидкость для промывки труб.

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