Представитель Алибасова заявил, что продюсер находится в медикаментозном сне
- © Anatoly Lomokhov
- globallookpress.com
Кроме того, по словам Горжанкина, сообщения некоторых источников о том, что у Алибасова развился делирий (психическое расстройство), не соответствуют действительности.
«Это, разумеется, не соответствует действительности. Бари Каримович ещё спит», — уточнил он.
Ранее Горжанкин заявил, что упаковка средства для прочистки сантехники «Крот» была признана не соответствующей требованиям ГОСТа в апреле 2019 года.
Алибасов был доставлен в больницу 4 июня после того, как по ошибке выпил жидкость для промывки труб.