Представитель Алибасова рассказал о его состоянии

Короткая ссылка
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что продюсера подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Представитель Алибасова рассказал о его состоянии
  • РИА Новости

Горжанкин подчеркнул, что «появившиеся сообщения — это опять враньё».

«Его (Алибасова. — RT) вчера ввели в состояние медикаментозного сна, он пробудет в этом состоянии ещё сутки-двое. Точно ни к чему не подключали, ни к какому аппарату. Просто он спит, как под снотворным», — сообщил PR-директор.

Он также добавил, что состояние Алибасова не ухудшалось, по его словам, «состояние ровное и стабильное, как и должно быть».

Ранее Горжанкин сообщил, что Алибасов введён в состояние медикаментозного сна. Как сообщал Пятый канал, продюсер составил новое завещание.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить