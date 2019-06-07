Представитель Алибасова рассказал о его состоянии

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что продюсера подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Горжанкин подчеркнул, что «появившиеся сообщения — это опять враньё».

«Его (Алибасова. — RT) вчера ввели в состояние медикаментозного сна, он пробудет в этом состоянии ещё сутки-двое. Точно ни к чему не подключали, ни к какому аппарату. Просто он спит, как под снотворным», — сообщил PR-директор.

Он также добавил, что состояние Алибасова не ухудшалось, по его словам, «состояние ровное и стабильное, как и должно быть».

Ранее Горжанкин сообщил, что Алибасов введён в состояние медикаментозного сна. Как сообщал Пятый канал, продюсер составил новое завещание.