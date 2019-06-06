Алибасов составил новое завещание

Музыкант и продюсер Бари Алибасов, госпитализированный в Москве, составил новое завещание. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на PR-директора Алибасова и группы «На-На» Вадима Горжанкина.

Как отмечается, в новом тексте завещания учтены интересы близких Алибасова и его домашнего животного, канадского сфинкса Чучи.

Ранее бывший участник группы «На-На» Владимир Лёвкин сообщил, что Алибасову в ближайшее время могут сделать операцию.

Также Горжанкин в беседе с телеканалом «360» заявил, что сообщения ряда СМИ о смерти продюсера являются ложными.

Алибасова доставили вечером 4 июня в одну из клиник Москвы после того, как он по ошибке выпил жидкость для промывки труб.