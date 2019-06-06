Алибасов составил новое завещание
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Как отмечается, в новом тексте завещания учтены интересы близких Алибасова и его домашнего животного, канадского сфинкса Чучи.
Ранее бывший участник группы «На-На» Владимир Лёвкин сообщил, что Алибасову в ближайшее время могут сделать операцию.
Также Горжанкин в беседе с телеканалом «360» заявил, что сообщения ряда СМИ о смерти продюсера являются ложными.
Алибасова доставили вечером 4 июня в одну из клиник Москвы после того, как он по ошибке выпил жидкость для промывки труб.