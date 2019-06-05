Лёвкин рассказал, что Алибасову могут сделать операцию

Бывший участник группы «На-На» Владимир Лёвкин в беседе с агентством городских новостей «Москва» сообщил, что продюсеру Бари Алибасову в ближайшее время могут сделать операцию.

«У меня нет появившейся информации о коме. У меня последняя информация о тяжёлом состоянии... Он три дня будет лежать на обезболивающих, прежде чем делать операцию и какие-то выводы», — уточнил артист.

Ранее Вадим Горжанкин, директор Бари Алибасова, в беседе с телеканалом «360» заявил, что сообщения ряда СМИ о смерти продюсера являются ложными.

Алибасова госпитализировали вечером 4 июня в одну из клиник Москвы после того, как он по ошибке выпил жидкость для промывки труб.