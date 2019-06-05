«Выпил вместо сока жидкость для труб»: Бари Алибасов находится в реанимации в тяжёлом состоянии

Музыкант и продюсер Бари Алибасов находится в тяжёлом состоянии в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Алибасов обратился к врачам во вторник, после того как по ошибке выпил жидкость для очистки труб. Как сообщает пиар-директор артиста, врачи диагностировали у него четвёртую степень ожога пищевода. Тем не менее друзья и родные музыканта уверены, что он поправится уже в ближайшее время. Так, по прогнозам бывшего участника группы «На-На» Владимира Лёвкина, Алибасов может быть в нормальном состоянии уже в четверг — в день своего рождения.

Музыкант и продюсер Бари Алибасов находится в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве. По данным ТАСС, его состояние оценивается как тяжёлое, температура держится на уровне 36,9 градуса.

Пиар-директор продюсера Вадим Горожанкин со ссылкой на родственников музыканта рассказал, что врачи диагностировали у Алибасова ожог пищевода четвёртой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. В то же время в беседе с РИА Новости Горожанкин упоминал о четвёртой степени ожога желудка. Пиар-директор также подчеркнул, что музыкант находится в сознании и дышит самостоятельно.

«Все надеются на то, что он пойдёт на поправку, потому что при таком диагнозе можно строить разные прогнозы. Если всё будет хорошо, то выздоровление может занять месяцы», — заявил он агентству.

Эту информацию подтвердил RT бывший участник группы «На-На» Владимир Лёвкин.

«Он в реанимации в Склифе, но в сознании. Надеемся, что всё пройдёт и будет хорошо. Всё достаточно благополучно. Завтра у нас с ним день рождения, и я думаю, что в этот день он уже будет в нормальном состоянии», — заявил Лёвкин.

4 июня в СМИ появилась информация, что Алибасов отравился жидкостью для очистки труб. В ходе разговора с RT сын продюсера Бари Алибасов — младший подчеркнул, что произошедшее было случайностью.

«Госпитализирован. Здоровью ничто не угрожает. Было отравление — выпил вместо сока очистительную жидкость для труб», — сказал он.

Алибасов-младший уточнил, что медики оказывают его отцу всю необходимую помощь, и их прогноз можно оценивать как благоприятный.

«Говорят, что всё будет хорошо», — заключил сын продюсера.

globallookpress.com

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Врачи различают четыре степени ожога, из которых четвёртая является наиболее серьёзной.

По словам кандидата медицинских наук гастроэнтеролога Анжелики Шакировой, в случае проглатывания какого-либо химического вещества ожог затрагивает не только желудок, но и ротовую полость, и пищевод.

«Существуют варианты, когда путают напиток, и в нём оказывается какое-то химическое вещество, которое при проглатывании нарушает слизистую оболочку. Это всегда очень неприятная ситуация», — рассказала Шакирова RT.

По словам медика, в ситуации с поверхностным ожогом можно лечиться самостоятельно. Однако в случае выраженного ожога, когда происходит проникновение через все слои, оказывается неотложная медицинская помощь.

«Если человека удаётся спасти, он потом проходит длительную терапию. Возможны случаи вплоть до фатальных в связи с тем, что могут быть травмированы стенки желудка и пищевода насквозь. Если ситуация такая, какой она преподносится, то она достаточно тяжёлая», — пояснила гастроэнтеролог.

РИА Новости

© Евгений Биятов

Музыкант и продюсер Бари Алибасов родом из города Чарска, который сейчас входит в состав Казахстана. Отец шоумена занимал должность управляющего банком, а мать работала бухгалтером в детском саду. Алибасов с раннего возраста увлекался художественной самодеятельностью, посещал несколько музыкальных кружков и театральную студию.

Уже в старшей школе Алибасов вместе с одноклассниками организовал небольшой оркестр, который пользовался популярностью даже за пределами его родного города. Музыкальная деятельность отрицательно сказывалась на успеваемости юных музыкантов, за что их чуть не исключили из школы.

Бари Алибасов подумывал о карьере архитектора, поэтому после школы отправился поступать в строительный институт Усть-Каменогорска. В середине 1960-х при вузе Алибасов вместе с сокурсником вновь создал ансамбль под названием «Интеграл». Вскоре музыкальный коллектив стал гастролировать. Алибасов так и не окончил строительный, но уже в 1970-х обрёл широкую популярность. В те годы и позднее коллектив Алибасова участвовал в конкурсах и рок-фестивалях, среди которых «Дружба народов» и «Тбилиси-1980».

В «Интеграле» в разные годы числились Игорь Сандлер, Юрий Лоза, Евгений Белоусов, Дмитрий Рубин и Сергей Челобанов. В последнем, четвёртом составе группы пела Марина Хлебникова.

Вскоре после того, как распался «Интеграл», Алибасов решил создать бойзбенд, и в 1989 году появилась группа «На-На». По задумке Алибасова, музыкальное творчество коллектива должно было соответствовать стилю диско и при этом содержать к отсылки к любимым Алибасовым року и джазу. В первом составе группы, помимо Владимира Лёвкина, пели и участники «Интеграла». Позднее к коллективу присоединились Владимир Политов, Павел Соколов и Владимир Асимов. Группа «На-На» была удостоена 12 музыкальных премий «Овация».