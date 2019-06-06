Алибасов завещает права на группу «На-На» её участникам

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Продюсер Бари Алибасов, госпитализированный в Москве после отравления, намерен оставить права на группу «На-На» её участникам Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину, сообщил PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Алибасов завещает права на группу «На-На» её участникам
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«Правообладателями продюсируемой Алибасовым группы «На-На» назначены её участники Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин. Они получили авторские права на творческое наследие группы, использование произведений, название группы, зарегистрированное в качестве торговой марки, и все смежные права», — цитирует Горжанкина ТАСС.

Врачи по-прежнему оценивают состояние Алибасова как тяжёлое, добавил он.

Ранее Пятый канал сообщил, что Алибасов составил новое завещание с учётом интересов его близких.

Алибасова доставили вечером 4 июня в одну из клиник Москвы после того, как он по ошибке выпил жидкость для промывки труб.

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