Алибасов завещает права на группу «На-На» её участникам

Продюсер Бари Алибасов, госпитализированный в Москве после отравления, намерен оставить права на группу «На-На» её участникам Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину, сообщил PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.

«Правообладателями продюсируемой Алибасовым группы «На-На» назначены её участники Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин. Они получили авторские права на творческое наследие группы, использование произведений, название группы, зарегистрированное в качестве торговой марки, и все смежные права», — цитирует Горжанкина ТАСС.

Врачи по-прежнему оценивают состояние Алибасова как тяжёлое, добавил он.

Ранее Пятый канал сообщил, что Алибасов составил новое завещание с учётом интересов его близких.

Алибасова доставили вечером 4 июня в одну из клиник Москвы после того, как он по ошибке выпил жидкость для промывки труб.