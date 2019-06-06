Алибасов завещает права на группу «На-На» её участникам
- © РИА Новости
«Правообладателями продюсируемой Алибасовым группы «На-На» назначены её участники Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин. Они получили авторские права на творческое наследие группы, использование произведений, название группы, зарегистрированное в качестве торговой марки, и все смежные права», — цитирует Горжанкина ТАСС.
Врачи по-прежнему оценивают состояние Алибасова как тяжёлое, добавил он.
Ранее Пятый канал сообщил, что Алибасов составил новое завещание с учётом интересов его близких.
Алибасова доставили вечером 4 июня в одну из клиник Москвы после того, как он по ошибке выпил жидкость для промывки труб.