Представитель Алибасова рассказал о претензиях к упаковке «Крота»

Представитель продюсера Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин заявил, что упаковка средства для прочистки сантехники «Крот» была признана не соответствующей требованиям ГОСТа в апреле 2019 года.

Об этом информирует «Пятый канал» со ссылкой на Горжанкина.

По его словам, соответствующее заключение было сделано центром «Судебный эксперт» по просьбе женщины, тоже по ошибке выпившей эту жидкость.

Отмечается, что пострадавшая умерла в больнице спустя 10 дней после произошедшего. Её родственники связались с близкими Алибасова, когда узнали об отравлении продюсера.

Родные женщины предоставили заключение экспертизы, заявил Горжанкин.

В документе говорится, что на упаковке средства нет всей необходимой информации, относящейся к классу опасности жидкости. Также в нём указывается, что маркировка товара противоречит требованиям ГОСТа.

Ранее сообщалось, что семья Алибасова подаст в суд на производителя средства для труб «Крот».