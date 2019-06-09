Представитель Алибасова рассказал о претензиях к упаковке «Крота»

Короткая ссылка
Представитель продюсера Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин заявил, что упаковка средства для прочистки сантехники «Крот» была признана не соответствующей требованиям ГОСТа в апреле 2019 года.
Представитель Алибасова рассказал о претензиях к упаковке «Крота»
  • РИА Новости

Об этом информирует «Пятый канал» со ссылкой на Горжанкина.

По его словам, соответствующее заключение было сделано центром «Судебный эксперт» по просьбе женщины, тоже по ошибке выпившей эту жидкость.

Отмечается, что пострадавшая умерла в больнице спустя 10 дней после произошедшего. Её родственники связались с близкими Алибасова, когда узнали об отравлении продюсера.

Родные женщины предоставили заключение экспертизы, заявил Горжанкин.

В документе говорится, что на упаковке средства нет всей необходимой информации, относящейся к классу опасности жидкости. Также в нём указывается, что маркировка товара противоречит требованиям ГОСТа.

Ранее сообщалось, что семья Алибасова подаст в суд на производителя средства для труб «Крот».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить