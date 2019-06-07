Семья Алибасова подаст в суд на производителя средства для труб

Семья Бари Алибасова решила подать в суд на производителя средства для очистки труб, которым отравился продюсер. Об этом сообщил PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.

«Семья музыкального продюсера Бари Алибасова, находящегося в НИИ имени Склифосовского, намерена подать в суд на производителя средства для очистки труб «Крот», — сообщил Горжанкин.

Он подчеркнул, что «уже принято принципиальное решение по этому поводу».

Ранее Горжанкин сообщил, что Алибасов введён в состояние медикаментозного сна. Как сообщал Пятый канал, продюсер составил новое завещание.

Алибасова доставили вечером 4 июня в одну из клиник Москвы после того, как он по ошибке выпил жидкость для промывки труб.