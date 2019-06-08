Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей

Заведующая терапевтическим отделением ГКБ №31 Марина Анисимова рассказала в беседе с RT, как жара влияет на здоровье. Также она напомнила о самых уязвимых категориях людей в такую погоду.

«В силу того что люди пьют недостаточное количество жидкости (во время жары. — RT), они «высыхают». Кровь становится более густой, возможно повышение давления, развитие более активного тромбообразования, угроза развития сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов. Жара действует на всех по-разному: у кого-то это снижение давления (гипотония), в связи с этим обмороки... Также солнечные перегревания», — объяснила терапевт.

Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.

«Самая опасная (уязвимая в жару категория людей. — RT) — это дети, особенно маленькие. Вторая категория — это пожилые, особенно маломобильные люди, которые требуют большого внимания со стороны родственников... Вообще все категории лиц, которые имеют хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые. И беременные», — сказала Анисимова.

По её словам, во время жары нужно соблюдать ряд рекомендаций, чтобы обезопасить своё здоровье.

Она отметила, что необходимо носить головной убор и выбирать «дышащие» ткани одежды, а также каждые полчаса-час выпивать стакан чистой воды.

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